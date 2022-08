Arrestato spacciatore a Novate: consegnava droga (senza patente) in moto (Di mercoledì 24 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Arrestato spacciatore a Novate Milanese. Sono finiti gli affari per un 34enne che aveva la particolarità di consegnare le dosi di droga direttamente in moto. Peccato che avesse la patente scaduta da 3 anni. Così, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti, gli hanno contestato pure la guida senza patente. Arrestato spacciatore a Novate: consegnava droga ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 24 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorMilanese. Sono finiti gli affari per un 34enne che aveva la particolarità di consegnare le dosi didirettamente in. Peccato che avesse lascaduta da 3 anni. Così, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti, gli hanno contestato pure la guida... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

