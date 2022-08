Arden Cho ha scelto di dire no: “Merito di raccontare una storia che ispiri le ragazze asiatiche” (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’importanza di dire “no”. Cinque anni fa Arden Cho, attrice e modella di origini coreane, iniziò a dire no ai copioni. Tutto è cominciato quando il suo ruolo come Kira Yukimura, l’unica donna non bianca nella serie di Mtv “Teen Wolf“, è stato tagliato all’improvviso dalla stagione finale, nel 2016. Arden decise che, da quel momento in poi, avrebbe aspettato il ruolo giusto: il che significava, per una ragazza coreana/americana cresciuta in Texas, anche il rischio di non trovarlo mai. “Merito, almeno una volta nella vita, di raccontare una storia che possa ispirare altre ragazze”, dice in un’intervista all’Hollywood Reporter. Un “no” per le future generazioni Arden Cho ha rifiutato molti copioni aspettando di trovare il ruolo migliore ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’importanza di“no”. Cinque anni faCho, attrice e modella di origini coreane, iniziò ano ai copioni. Tutto è cominciato quando il suo ruolo come Kira Yukimura, l’unica donna non bianca nella serie di Mtv “Teen Wolf“, è stato tagliato all’improvviso dalla stagione finale, nel 2016.decise che, da quel momento in poi, avrebbe aspettato il ruolo giusto: il che significava, per una ragazza coreana/americana cresciuta in Texas, anche il rischio di non trovarlo mai. “, almeno una volta nella vita, diunache possa ispirare altre”, dice in un’intervista all’Hollywood Reporter. Un “no” per le future generazioniCho ha rifiutato molti copioni aspettando di trovare il ruolo migliore ...

