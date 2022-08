Andor | parla Diego Luna | “Abbiamo esplorato cosa porti una persona a diventare un rivoluzionario”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L'incontro coninsieme agli altri membri del cast e i realizzatori di, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, in catalogo su Disney+ dal 21 settembre. Il 21 settembre si torna, ancora una volta, nel mondo di Star Wars e lo si fa con una nuova serie che ci intriga moltissimo perché direttamente collegata a uno dei film più riusciti del nuovo corso, quel Rogue One che aveva raccontato così bene la missione di un gruppo di ribelli per recuperare i piani della Morte Nera. Si tratta di, che racconta eventi precedenti, ambientati 5 anni prima della battaglia di Yavin, sviluppata da Tony Gilroy che aveva co-sceneggiato anche il suddetto film, interpretata dache torna a vestire i panni di Cassianin …

