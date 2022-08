Zahi Hawass | la Stele di Rosetta torni in Egitto

CrestaLaila : Zahi Hawass: «La Stele di Rosetta deve essere restituita all'Egitto» - serz31 : Zahi Hawass: 'La tomba di Cleopatra è ad Alessandria, sott'acqua' (Video) - scazzoallarispo : @deketelaeriano1 Dai andiamo io ho incontrato dal vivo Zahi Hawass, al magna grecia film festival. Lui va ogni anno! -

"La Stele di Rosetta deve essere restituita all'Egitto". Il noto archeologo egiziano ed ex ministro delle Antichità ha lanciato un appello per riportare sul suolo egiziano l'iscrizione trilingue a partire dalla quale Champollion decifrò i geroglifici e che dal 1802 è conservata al British Museum di ... Zahi Hawass: «La Stele di Rosetta deve essere restituita all'Egitto» L'archeologo Zahi Hawass ha chiesto al British Museum di restituire della Stele di Rosetta all'Egitto: pronta la petizione anche per il Busto di Nefertiti ... Zahi Hawass vuole far riportare in Egitto la Stele di Rosetta