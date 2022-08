WWE | Un buon episodio di Raw conferma il trend negli ascolti

(Di martedì 23 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 2.005.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.55. Prima ora – 2.055 milioni di spettatori, 0.53 rating Seconda ora – 2.044 milioni di spettatori, 0.57 rating Terza ora – 1.917 milioni di spettatori, 0.50per unLo show rossoilpositivo che stanno avendogli show targati WWE e lo show fa registrare numeri superiori rispetto alla settimana precedente siaspettatori che nel rating. Lo show si è piazzato al secondo posto dei 150 show via cavo della serata.

