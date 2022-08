Una squadra di 12 operai per sostituire l'illuminazione stradale, ma nel team c'è anche il sabotatore: il (Di martedì 23 agosto 2022) Le immagini arrivano da una non meglio precisata città indiana. La squadra sostituisce le lampade pubbliche non funzionanti. Nel team c'è chi deve stare sulla scala e chi deve spostare la stessa con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Le immagini arrivano da una non meglio precisata città indiana. Lasostituisce le lampade pubbliche non funzionanti. Nelc'è chi deve stare sulla scala e chi deve spostare la stessa con l'...

giannipittella : la squadra dei candidati del #terzopolo in Basilicata: @MarioPolese @z1anto antonellodibase @LucaBraia… - FBiasin : Il calcio in Italia è quella cosa per cui se una squadra viaggia tra primo e secondo posto da 2 anni, vince lo scud… - ItaliaViva : Lista @Azione_it - #ItaliaViva - #Calenda nella circoscrizione Estero-Europa: Una squadra forte pronta a sostenere… - rigale91 : @Erniaimperator2 Io ho tanti dubbi sul suo proseguo in questo campionato però sono rimasto piacevolmente sorpreso d… - Poldo200592 : @fcin1908it we Mari lo sai che hai messo una squadra che non viene nominata coglionazzo -