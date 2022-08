Ucraina | il calcio riparte da uno 0-0 | lo Shakhtar fermato dal Metalist

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Il campionato diucrainodallo 0-0 diDonetsk e. Allo stadio Olimpico di Kiev, a porte chiuse per motivi di sicurezza, Mudryk e compagni hanno sfiorato il gol in più occasioni, ma si sono dovuti accontentare di un punto. Prima della partita, giocatori e arbitri delle due squadre sono scesi in campo avvolti da una bandiera dell’e con un messaggio volto a condannare l’invasione da parte della Russia. Poi il messaggio del presidente Zelensky sul maxischermo. Nelle due curve sono stati mostrati anche due striscioni con la scritta in inglese ‘Save the heroes of Azovstal’, a sostegno dei combattenti ucraini dell’acciaieria assediata. Sempre nella giornata di oggi sono in programma altre quattro partite: Ch. Odessa-Veres Rivne a Kiev, Zorya-Vorskla a Uzhhorod e ...