Turchia, relazioni con Israele ma non abbandoniamo Palestina (Di martedì 23 agosto 2022) La normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Israele non significa che Ankara abbandonerà il suo sostegno alla causa palestinese. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, ...

