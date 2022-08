Smart working | così cambia a settembre | accordo individuale ma meno burocrazia Il decreto e le novità | testo integrale in pdf

(Di martedì 23 agosto 2022) Dal 1°torna l’per lo, ma le aziende potranno darne comunicazione in maniera più semplice: non dovranno allegare le singole intese ma solo comunicazioni semplificate

Tra pochi giorni cambiano le regole per lo. Da settembre infatti entrano in vigore le nuove norme contenute nel decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto. Il ministro del Lavoro e delle ...Il 77% delle aziende ha adottato loe il 46% è disponibile a progetti di remoteda 2 a 5 giorni settimanali. In questo contesto, il " south" può essere uno strumento per sostenere lo sviluppo del Paese e ...Intervenuto al Meeting 2022 di Rimini, ragionando di south working e opportunità di crescita economica per il Sud, il viceministro dello Sviluppo economico ha detto: «Dobbiamo porre forte attenzione s ...Smart working semplificato dal 1° settembre: emanato un apposito decreto. Cosa si stabilisce, nel dettaglio Le novità sul lavoro agile, ormai diffusissimo.