Sampdoria | l’attacco di Francesca Michielin | «Sempre a terra…» E il club risponde

La cantante e tifosa della Juventus Francesca Michielin ha criticato il modo di giocare dei blucerchiati contro i bianconeri Francesca Michielin, cantante ma anche grande tifosa della Juventus, su Twitter si è scagliata contro il modo di giocare della Sampdoria contro i bianconeri. «I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e così via… Grazie mille. Praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio, rega». Non te la prendere, @Francescacheeks. #XFactor e un punto a testa: è andata bene così. ? https://t.co/EtoY7LiaS4— U.C. Sampdoria (@Sampdoria) August 23, 2022 RISPOSTA DELLA Sampdoria – Immediata la replica ironica della società blucerchiata, su Twitter, alla ...

