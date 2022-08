Napoli: sold out al Maradona per l’amichevole contro la Juve Stabia, aperte le curve (Di martedì 23 agosto 2022) Bagno di folla atteso domani alle 18:00 allo Stadio Maradona per l’amichevole tra Napoli e Juve Stabia. La partita è stata richiesta dal tecnico azzurro per vedere come sono state recepite le idee da lui trasmesse ai due attaccanti e al centrocampista nuovi, che non hanno partecipato alla preparazione della stagione. L’ingresso sarà con biglietto gratuito, un’iniziativa che avendo suscitato l’interesse di molti, porterà anche all’apertura degli anelli superiori delle curve. Gli ultras sono pronti ad accogliere Raspadori, Ndombele e Simeone che, insieme ai precedenti acquisti di Kvaratskhelia, Kim Min-Jae e Olivera. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Bagno di folla atteso domani alle 18:00 allo Stadiopertra. La partita è stata richiesta dal tecnico azzurro per vedere come sono state recepite le idee da lui trasmesse ai due attaccanti e al centrocampista nuovi, che non hanno partecipato alla preparazione della stagione. L’ingresso sarà con biglietto gratuito, un’iniziativa che avendo suscitato l’interesse di molti, porterà anche all’apertura degli anelli superiori delle. Gli ultras sono pronti ad accogliere Raspadori, Ndombele e Simeone che, insieme ai precedenti acquisti di Kvaratskhelia, Kim Min-Jae e Olivera. SportFace.

