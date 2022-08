Napoli, Giordano esalta Osimhen: «Di testa più forte di Cristiano Ronaldo» (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha esaltato la qualità di Osimhen nel colpo di testa Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha esaltato la qualità di Victor Osimhen nel colpo di testa. COLPO DI testa – «Osimhen è un giocatore incredibile e non lo scopriamo adesso. Apre varchi, porta a spasso le difese e poi segna. Il pregio maggiore? Colpo di testa, in questo fondamentale è più forte anche di Cristiano Ronaldo». KVARATSKHELIA – «Kvaratskhelia ha un modo di giocare spensierato: sembra che stia giocando sulla spiaggia. Gioca tranquillo. Ed è bello vedere che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex attaccante delBrunohato la qualità dinel colpo diBruno, storico ex attaccante del, in una intervista a Il Mattino hato la qualità di Victornel colpo di. COLPO DI– «è un giocatore incredibile e non lo scopriamo adesso. Apre varchi, porta a spasso le difese e poi segna. Il pregio maggiore? Colpo di, in questo fondamentale è piùanche di». KVARATSKHELIA – «Kvaratskhelia ha un modo di giocare spensierato: sembra che stia giocando sulla spiaggia. Gioca tranquillo. Ed è bello vedere che ...

anperillo : Sembra la rivoluzione dell’estate 1988. #DeLaurentiis e #Giuntoli come #Ferlaino e #Moggi. Via 4 big: #Garella… - GLang78 : @CarloCalenda Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona, Romano - Officialsscn26 : Mercoledì il #Napoli giocherà una nuova amichevole/allenamento congiunto al #Maradona contro un club campano, si pe… - napoli_tutto : ??ULTIM’ORA “Mercoledì il Napoli torna in amichevole al Maradona: sarà la prima per #Raspadori con la maglia del… - TheItalianTimes : ?? PAGELLE SERIE A #Pagelle seconda giornata #SerieA: #Inzaghi e #Spalletti in testa. Le magie di #Lukaku e #Lautaro… -