Meloni chiude le liste: dallo stupro alle devianze, i temi cari a Fratelli d’Italia (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo Forza Italia e dopo il Movimento 5 Stelle – dove sì ci sono state le Parlamentarie, ma dove anche Conte ha blindato alcuni seggi grazie al suo “listino” (ne abbiamo parlato qui) – anche Fratelli d’Italia chiude le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “Fratelli d’Italia ha scelto di comporre le liste cercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire, insieme al presidente Giorgia Meloni, una proposta di governo credibile per l’Italia” si legge in una nota del partito. “Sono stati coinvolti rappresentanti delle libere professioni, delle categorie produttive, del mondo della cultura, dello sport, del turismo, dell’agricoltura, dell’associazionismo e del volontariato. A questi si aggiungono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo Forza Italia e dopo il Movimento 5 Stelle – dove sì ci sono state le Parlamentarie, ma dove anche Conte ha blindato alcuni seggi grazie al suo “listino” (ne abbiamo parlato qui) – anchelein vista delle elezioni politiche del 25 settembre. “ha scelto di comporre lecercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire, insieme al presidente Giorgia, una proposta di governo credibile per l’Italia” si legge in una nota del partito. “Sono stati coinvolti rappresentanti delle libere professioni, delle categorie produttive, del mondo della cultura, dello sport, del turismo, dell’agricoltura, dell’associazionismo e del volontariato. A questi si aggiungono ...

elio_vito : Non sorprende e non inganna la Pravda contro Fratelli d’Italia. La Russia di Putin lo deve a Lega e Forza Italia ch… - sisterpino : @fattoquotidiano Come un bimbo che si mangia di nascosto la cioccolata non si vuole fare scoprire chiude la bocca m… - nucciogatto : RT @TELADOIOLANIUS: Non era questo il momento per il cdx di vincere le elezioni Dovevano lasciare marcire il PD e la sinistra nel fango del… - TELADOIOLANIUS : Non era questo il momento per il cdx di vincere le elezioni Dovevano lasciare marcire il PD e la sinistra nel fango… - robertochiandus : RT @MastriTina: Meloni: 'chissà quanti Totti, Chechi o fratelli Abbagnale ci siamo persi perché non ne hanno avuto la possibilità' Detto n… -