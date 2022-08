La scalata verso l’Olimpo della moda delle coppie fashion e social

Leggi su amica

(Di martedì 23 agosto 2022) Hanno l’account in comune. Oppure no, ognuno per i fatti suoi. Ma, in un modo o nell’altro, leriscuotono un enorme successo. Trendy individualmente, in coppia diventano ancora più desiderabili. Con outfit spesso coordinati, vantano un gran numero di follower e sono contesi dai brand più importanti. Perché questa volta amore fa rima con stile. I ragazzi di young emperors Forse tra leè la più innovativa, divertente, ironica. Dietro all’account Instagram @young emperors (ma sono anche su TikTok) ci sono la coppia francese Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput. Ispirandosi ai ragazziniCorea del Sud che da tempo si vestono abbinati, hanno iniziato nel 2018 a postare video e foto di loro due con outfit coordinati e sempre con un côté ironico e ...