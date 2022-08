«La cannabis è una piaga tra i giovanissimi», parola di magistrato dei minori (Di martedì 23 agosto 2022) Al di la del dibattito politico l’uso di cannabis tra i giovani continua a destare preoccupazione perché sviluppa dei comportamenti antisociali. Un fenomeno in forte crescita denunciato sempre più spesso dalle famiglie e diffuso soprattutto tra i minori, che iniziano già dalle medie a fumare cannabis a cui associano a volte anche l’alcool. Un mix esplosivo-come ci racconta-Ciro Cascone da 8 anni procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano- che induce i ragazzi a rovinarsi la salute e persino la vita, arrivando a commettere una serie di reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia, al piccolo spaccio per comprare droga, fino a furti e rapine. Per la sua esperienza al Tribunale dei minori di Milano cosa ne pensa dell’uso di cannabis tra i giovani? «L’età in cui giovani ... Leggi su panorama (Di martedì 23 agosto 2022) Al di la del dibattito politico l’uso ditra i giovani continua a destare preoccupazione perché sviluppa dei comportamenti antisociali. Un fenomeno in forte crescita denunciato sempre più spesso dalle famiglie e diffuso soprattutto tra i, che iniziano già dalle medie a fumarea cui associano a volte anche l’alcool. Un mix esplosivo-come ci racconta-Ciro Cascone da 8 anni procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano- che induce i ragazzi a rovinarsi la salute e persino la vita, arrivando a commettere una serie di reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia, al piccolo spaccio per comprare droga, fino a furti e rapine. Per la sua esperienza al Tribunale deidi Milano cosa ne pensa dell’uso ditra i giovani? «L’età in cui giovani ...

