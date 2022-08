Kiev | Noi dietro l’attentato in cui è morta Darya Dugina? Non siamo terroristi | non lavoriamo così

(Di martedì 23 agosto 2022)torna a smentire il proprio coinvolgimento nell’omicidio di, la cui responsabilità i servizi segreti russi hanno attribuito a una donna ucraina che avrebbe agito per conto dell’intelligence. “Noi nonin questo modo – ha tenuto a dire il segretario del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale, Oleg Danilov, citato dalla tv ucraina – Abbiamo compiti più importanti per i nostri ragazzi e ragazze. L’Fsb ha fatto questo e ora suggerisce che sia stato uno dei nostri”. Ieri il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, aveva già respinto le accuse di Mosca, sostenendo che la Russia “vive in un mondo di fiction” e denunciando l’inizio di una “lotta intestina” fra gruppi di potere nella Federazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

