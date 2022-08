In autunno 2 | 6 milioni di italiani rischieranno la fame

(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Con i rincari d'sono a rischio alimentare oltre 2,6di persone che in Italia sono costrette a chiedere aiuto per mangiare e rappresentano la punta dell'iceberg delle difficoltà in cui rischia di trovarsi un numero crescente di famiglie a causa dell'inflazione spinta dal carrello della spesa per i costi energetici e alimentari. È quanto emerge dalle analisi di Coldiretti nell'esclusivo report su "L'caldo deglia tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri" diffuso in occasione del Meeting di Rimini dal presidente della Ettore Prandini che ha aperto il primo salone 2022 dei tesori agroalimentari a rischio per la corsa dei prezzi per inflazione e guerra in Ucraina che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese con i cambiamenti climatici, fra siccità e nubifragi, che danneggiano i ...

