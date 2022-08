Ilary Blasi e Francesco Totti, ora sulla separazione interviene la figlia Chanel (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è spuntata anche la figlia Chanel. La ragazzina non ci sta più a restare dietro le quinte e ora dice la sua. Chanel Totti è sicuramente una delle ragazzine più al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni infatti la giovanissima figlia di Ilary e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la notizia dellatraè spuntata anche la. La ragazzina non ci sta più a restare dietro le quinte e ora dice la sua.è sicuramente una delle ragazzine più al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni infatti la giovanissimadie L'articolo NewNotizie.it.

ParliamoDiNews : Ilary Blasi pronta a raccontare tutta la verità sulla fine del matrimonio #FrancescoTotti #ilaryblasi #23agosto - infoitcultura : Ilary Blasi e la foto terremoto che colpisce Totti - infoitcultura : Ilary Blasi di nuovo in viaggio, con lei la figlia Isabel mentre Francesco Totti… - infoitcultura : Ilary Blasi riparte di nuovo in vacanza a posta uno scatto mozzafiato - infoitcultura : Ilary Blasi in vacanza in barca con la figlia Isabel -