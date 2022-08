I ghiacciai svizzeri fondono a tutta velocità

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Non solo quelli italiani: anche i 1.400della Svizzera hanno perso più della metà del loro volume totale dall’inizio degli anni ’30. E’ quanto emerge da uno studio dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio che ha effettuato una prima ricostruzione della perdita di ghiaccio in Svizzera nel XX secolo, basata sull’analisi dei cambiamenti della topografia deidal 1931. I ricercatori hanno stimato che i volumi di ghiaccio deisi sono ridotti della metà negli 85 anni successivi, fino al 2016. Da allora, i(nella foto il Morteratsch) hanno perso un ulteriore 12%, in soli sei anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.