Elezioni: sondaggio Ipsos, l'81% dei lavoratori ritiene poco o non credibili le promesse su fisco (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - L'81% degli italiani ritiene poco o per nulla credibili le promesse elettorali in ambito fiscale annunciate dai vari partiti. Di questo 81%, in particolare, il 48%, le ritiene poco credibili, mentre il 33% le ritiene non credibili. Questo il dato principale un sondaggio di Ipsos commissionato da Fiscal focus sulla salute fiscale dei lavoratori dipendenti e anticipato dall'Adnkronos. C'e' solo un 6% che le ritiene molto credibili, mentre un 13% le ritiene abbastanza credibili. Sui motivi perchè le promesse elettorali annunciate dai vari partiti in queste campagne ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - L'81% degli italianio per nullaleelettorali in ambito fiscale annunciate dai vari partiti. Di questo 81%, in particolare, il 48%, le, mentre il 33% lenon. Questo il dato principale undicommissionato da Fiscal focus sulla salute fiscale deidipendenti e anticipato dall'Adnkronos. C'e' solo un 6% che lemolto, mentre un 13% leabbastanza. Sui motivi perchè leelettorali annunciate dai vari partiti in queste campagne ...

