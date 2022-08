Di Maio fa lo spavaldo | «Sfido Salvini ma lui scappa» E anche nel ruolo di gladiatore fa flop

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 agosto 2022) Tenta in ogni modo di farsi notare, Luigi Di. La solitudine gli pesa, è in compagnia solo di Tabacci. Il che, evidentemente, non gli basta. Lontani i tempi in cui faceva il capetto pentastellato, quando inondava gli schermi televisivi con il sorriso stampato sulla faccia. Per non parlare delle sue foto al mare, immerso nell’acqua. Ora è in crisi. Nonostante i suoi proclami con cui cerca di far credere di avere un sacco di voti, è consapevole che rischia il tracollo. Dimostra i muscoli che non ha Quale migliore occasione se non una sfida in tv con il suo acerrimo nemico? L’idea la lancia subito, durante “Zona Bianca”. «Un confronto con? Sono prontissimo, ma ho paura che lui scappi…». Sì, ha detto proprio così. Manco fosse lui un nuovo. O magari un filosofo alla Kant, a cui è difficile ...