Devianze giovanili, la replica di Letta a Meloni è riduttiva: serve ben altro (Di martedì 23 agosto 2022) Credo poco al caso, do sempre il giusto valore alle parole delle persone, specie quando si tratta di politici in campagna elettorale che si stanno rivolgendo ai loro elettori. Per questo ritengo che la risposta data da Enrico Letta (‘viva le Devianze’) e dal mondo della ‘sinistra virtuale’ alle parole di Giorgia Meloni, ‘rea’ di aver stilato un elenco – poi ritrattato – di ‘Devianze giovanili’ sulle quali intervenire, sia una replica miope e riduttiva. serve ben altro. Ma andiamo con ordine. Preconizzando una società futura tonica e virtuosa, Giorgia Meloni avrebbe annoverato tra le Devianze sulle quali intervenire gli abusi di alcol, di droghe, gli atti di vandalismo, le ludopatie e – ahinoi – i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Credo poco al caso, do sempre il giusto valore alle parole delle persone, specie quando si tratta di politici in campagna elettorale che si stanno rivolgendo ai loro elettori. Per questo ritengo che la risposta data da Enrico(‘viva le’) e dal mondo della ‘sinistra virtuale’ alle parole di Giorgia, ‘rea’ di aver stilato un elenco – poi ritrattato – di ‘’ sulle quali intervenire, sia unamiope eben. Ma andiamo con ordine. Preconizzando una società futura tonica e virtuosa, Giorgiaavrebbe annoverato tra lesulle quali intervenire gli abusi di alcol, di droghe, gli atti di vandalismo, le ludopatie e – ahinoi – i ...

biagiosimonetta : Per 'Fratelli d'Italia', l'obesità o l'anoressia sono 'devianze giovanili'. #Devianze e non patologie che nascondon… - ilfattoblog : Devianze giovanili, la replica di Letta a Meloni è riduttiva: serve ben altro - ilfattoblog : 'Meloni ci fa riflettere sulla possibilità di un inquietante orizzonte monodirezionale, in cui è vietato differire… - DoctorDeathStar : RT @AlessandroDalai: #Melonivergogna ecco il volto della destra che pubblica video di stupri, e considera obesità, anoressia, autolesionis… - pizzallagricia : RT @annapaolasanna: Ah bene. Arrivato il chiarimento. Sarebbero #devianze giovanili anche l’anoressia, l’obesità e l’autolesionismo. Che so… -