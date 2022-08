Daniel Craig torna nel sequel di Cena con delitto: le prime foto di Glass Onion – Knives Out (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco la prima foto di Glass Onion – Knives out, l’attesissimo sequel di Cena con delitto (2019). Questa volta il detective Benoit Blanc dovrà vedersela con un magnate interpretato da Edward Norton. foto Netflix Dalla spia con gli occhi di ghiaccio al detective… con gli occhi che vedono tutto. Ecco le prime due immagini direttamente dal set di Glass Onion – Knives Out. L’attesissimo sequel di Cena con delitto, il film del 2019 che ha sbancato Netflix. E Daniel Craig torna a vestire i panni dell’enigmatico investigatore Benoit Blanc. L’appuntamento è sulla piattaforma streaming il 23 ... Leggi su amica (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco la primadiout, l’attesissimodicon(2019). Questa volta il detective Benoit Blanc dovrà vedersela con un magnate interpretato da Edward Norton.Netflix Dalla spia con gli occhi di ghiaccio al detective… con gli occhi che vedono tutto. Ecco ledue immagini direttamente dal set diOut. L’attesissimodicon, il film del 2019 che ha sbancato Netflix. Ea vestire i panni dell’enigmatico investigatore Benoit Blanc. L’appuntamento è sulla piattaforma streaming il 23 ...

