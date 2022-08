Cibo biologico, ci hanno sempre preso in giro: la scoperta è sconcertante (Di martedì 23 agosto 2022) Siamo sicuri che il Cibo biologico è più sano o più buono? Alcuni studi recenti hanno messo in dubbio queste convinzioni. In questi ultimi anni sono stati effettuati molti studi che hanno coinvolto il Cibo biologico. La maggior parte di questi ha ottenuto lo stesso risultato, ovvero che il Cibo biologico è più sano e più buono. Foto da CanvaMa sarà veramente questo il caso o si tratta semplicemente di una nostra percezione? Infatti, gli esperti ci hanno sempre detto che gli alimenti biologici non solo sono più sani (probabilmente per l’assenza di pesticidi o antibiotici) e nutrienti (anche ae questo non è stato dimostrato) rispetto a quelli industriali, ma sono anche più gustosi. Ma queste affermazioni sono totalmente ... Leggi su curiosauro (Di martedì 23 agosto 2022) Siamo sicuri che ilè più sano o più buono? Alcuni studi recentimesso in dubbio queste convinzioni. In questi ultimi anni sono stati effettuati molti studi checoinvolto il. La maggior parte di questi ha ottenuto lo stesso risultato, ovvero che ilè più sano e più buono. Foto da CanvaMa sarà veramente questo il caso o si tratta semplicemente di una nostra percezione? Infatti, gli esperti cidetto che gli alimenti biologici non solo sono più sani (probabilmente per l’assenza di pesticidi o antibiotici) e nutrienti (anche ae questo non è stato dimostrato) rispetto a quelli industriali, ma sono anche più gustosi. Ma queste affermazioni sono totalmente ...

