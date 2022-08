Calenda candida capolista una filoputiniana | Zelensky è un nazista | Macron un fattorino

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 23 agosto 2022) Spunta unacon Carlo. Quando scoppia la guerra, il 24 febbraio 2022, scrive: "E' stata provocata dall'avidità degli Usa, dagli oltranzisti anti Putin". Due giorni dopo: "è scappato: è un nemico del suo popolo". Il 20 marzo, a proposito del presidente ucraino commenta: "E' undiventato l'eroe del Pd". Di post su Facebook di questo tenore è piena la bacheca di Stefania Modestina D'Angelo,al Senato nel listino plurinominale di Caserta per il terzo polo di Carlo, il leader di Azione che ha rotto l'alleanza con il Pd per via delle posizioni non abbastanza filoatlantiche di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in coalizione con i dem. La calendiana, docente 50enne di italiano, è stata piazzata in un ...