Calcio femminile | Milena Bertolini confermata C T dell’Italia Diversi cambi in panchina nelle nazionali giovanili

(Di martedì 23 agosto 2022) La FIGC ha annunciato quest’oggi i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione leFemminili italiane diè stataC.T.nonostante i deludenti risultati dell’ultimo Europeo, mentreselezioni tricolorisono stati apportati alcuniin. Per esempio, Nazzarena Grilli è stata promossa dall’Under 17 all’Under 23 mentreano squadra anche Selena Mazzantini e Jacopo Leandri, che passano rispettivamente dall’Under 23 all’Under 19 e dall’Under 16 all’Under 17. Viviana Schiavi, nella scorsa stagione allenatrice in seconda nell’Under 19, sarà invece C.T. dell’Under 16. Il prossimo grande obiettivo del ...

della Nazionaleè stata confermata Milena Bertolini, che a inizio settembre sarà chiamata a blindare la qualificazione al prossimo Mondiale. Sale dall'Under 17 all'Under 23 Nazzarena Grilli ...Reduce dalla delusione per l'eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionaledi Milena Bertolini dovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la qualificazione al ... Il ritorno al futuro delle Leonesse del calcio femminile Milena Bertolini confermata Ct della Nazionale Femminile. A guidare l'Under 23 sara' Nazzarena Grilli, mentre Selena Mazzantini e Jacopo Leandri ...Una giovane di qualità e dalle grandi prospettive. Alice Corelli è un’attaccante del Pomigliano. La classe 2003 cresciuta nelle giovanili della Roma, arriva dalla capitale in prestito dopo le esperien ...