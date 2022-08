Amici, il cantante si deve fermare per problemi di salute: “Hanno trovato un…” (Di martedì 23 agosto 2022) ; l’annuncio è arrivato attraverso i social. Manca poco all’inizio di una nuova edizione di Amici. Il talent show più longevo dalla nostra tv tornerà in onda a partire da domenica 18 settembre 2022, con l’assegnazione dei primi banchi per i nuovi allievi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 agosto 2022) ; l’annuncio è arrivato attraverso i social. Manca poco all’inizio di una nuova edizione di. Il talent show più longevo dalla nostra tv tornerà in onda a partire da domenica 18 settembre 2022, con l’assegnazione dei primi banchi per i nuovi allievi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Amici, shock per i fan di Aka7even: il cantante ha un nodulo - IsaeChia : Elodie e Andrea Iannone avvistati (di nuovo) insieme: “Non sono semplici amici”, la segnalazione La cantante e il… - Lucrezia221713 : @ileana_tarullo A me dispiace dirlo,ma le famiglie sono assenti perche' se mia figlia non uscisse,non avesse amici,… - FiguraChe : @maIinconico @Sandra40869434 Durerà fino a settembre. Avrà trovato nel frattempo qualche altro cantante o ballerino… - VanityFairIt : La cantante e il pilota hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme ad amici comuni. E ora le voci portate da… -