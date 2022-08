Acerbi | Pastorello | ' Passi avanti | Inter onesta'

(Di martedì 23 agosto 2022) Federico, l'agente di Francesco, è stato nella sede dell', in viale della Liberazione, per parlare con la dirigenza nerazzurra che sta stringendo i tempi per regalare all'...

AlfredoPedulla : #Pastorello conferma: #”Acerbi? La Lazio ha aperto al prestito, ci sono altri candidati, se ne parlerà dopo la part… - emanuel31186678 : RT @AltaSempre: @DiMarzio @Inter @Acerbi_Fra @SkySport Pastorello dovrebbe stare almeno a 10 km dalla nostra sede. #AcerbiNonLoVogliamo - morenoAlmare : RT @NicoSchira: #Pastorello: “Incontro con #Inter é andato bene. Abbiamo fatto passo avanti dato che la #Lazio ha aperto al prestito. #Acer… - odiolautaro : RT @marifcinter: #Pastorello: 'L'Inter cerca un difensore centrale ed è stata onesta, ci sono altri candidati. #Acerbi andrebbe molto volen… - peppe040688 : @wazzaCN @marifcinter La butto lì. E se l'Inter avesse chiesto a Pastorello (a mò di redenzione) la sponda e la pub… -

Federico, l'agente di Francesco, è stato nella sede dell' Inter , in viale della Liberazione, per parlare con la dirigenza nerazzurra che sta stringendo i tempi per regalare all'allenatore ...Commenta per primo L'agente di Francesco, Federico, dopo l'incontro nella sede Inter con la dirigenza nerazzurra, ha parlato facendo il punto della situazione legata al possibile passaggio del suo assistito dalla Lazio al ...CALCIOMERCATO LAZIO - Pastorello su Acerbi all'Inter: "Onesti nel confermare che ci sono altre piste" - VIDEO - Noi Biancocelesti ...CALCIOMERCATO - Francesco Acerbi resta il primo obiettivo per rinforzare la difesa dell'Inter e l'agente Federico Pastorello ha fatto il punto dopo l'incontro coi nerazzurri a Milano. "Abbiamo fatto ...