Wta Cleveland 2022, Trevisan batte Sherif all'esordio: sfiderà Zhang (Di lunedì 22 agosto 2022) Martina Trevisan ha superato Mayar Sherif attraverso il risultato di 2-6, 6-2, 6-4, in occasione del primo turno del Wta 250 di Cleveland 2022. L'azzurra, specialista sul rosso e non esattamente a proprio agio sul veloce, ha messo a segno un ottimo risultato sul cemento outdoor statunitense; la semifinalista al Roland Garros, infatti, è riuscita a disinnescare il servizio e i colpi potenti dell'egiziana, ribaltando l'inerzia della sfida dopo un primo set che non prometteva nulla di buono. Il tennis mancino della giocatrice di Firenze ha scardinato in toto il gioco da regolarista della nordafricana; a partire dal secondo parziale, l'italiana ha cambiato marcia al servizio, affilando al meglio le sue prime in slice, così come tramite colpi carichi di spin e insidiosi da spingere per l'avversaria.

