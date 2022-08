Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di fuoco di artiglieria delle forze russe ha colpito la notte scorsa la città Ucraina di Nico poi nel sud del paese a meno di 15 km dalla centrale nucleare di zaporizhia l’ho reso Noto su telegram governatore regionale Valentine Resin Cerco secondo quanto riporta il Guardian ha precisato che almeno 25 proiettili hanno colpito la città causando un incendio in un complesso industriale provocandome le cause che ha lasciato Oltre 3000 persone senza corrente elettrica Inoltre una scuola una ventina di carte sono state danneggiate candidato capolista per la lega nel collegio plurinominale per uno per il Senato in Toscana per gli altri nomi in corsa in Toscana alle prossime politiche nei collegi plurinominali parlamentari uscenti Donatella legnaioli al Senato e la ...