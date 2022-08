Ufo nei cielo italiani: l’incredibile scatto diventa virale. Le immagini mettono i brividi (Di lunedì 22 agosto 2022) Un oggetto volante non identificato, noto anche con l’acronimo inglese Ufo (Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object), indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. La United States Air Force, che coniò il termine nel 1952, ha inizialmente definito UFO quegli oggetti che rimangono non identificati in seguito alle verifiche di esperti, anche se oggi il termine UFO è comunemente utilizzato per riferirsi a qualsiasi avvistamento apparente non identificabile, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente verificato. Ad esempio, in questi giorni c’è stato un avvistamento Ufo anche nei cieli italiani. Vediamo insieme cos’è accaduto.



