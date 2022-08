Tiro a volo: Europei, azzurri a Cipro a caccia delle prime carte olimpiche per Parigi 2024 (Di lunedì 22 agosto 2022) Larnaca, 22 ago. - (Adnkronos) - La squadra azzurra di Fossa Olimpica è sbarcata a Cipro, dove dal 25 agosto all'11 settembre si svolgerà il Campionato Europeo 2022 di Tiro a volo. A Larnaca, gli azzurri e le azzurre lotteranno per le medaglie, ma anche per le prime carte olimpiche. La rassegna continentale rappresenta infatti la prima tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024: in palio due pass a cinque cerchi in ciascuna delle finali individuali Senior, sia Trap che Skeet. I fari saranno puntati in particolar modo proprio su quest'ultima specialità. Infatti, alle Olimpiadi in Francia la prova mista sarà nello Skeet e non più nel Trap, con ogni Nazione che potrà schierare due coppie formate da atleti qualificati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Larnaca, 22 ago. - (Adnkronos) - La squadra azzurra di Fossa Olimpica è sbarcata a, dove dal 25 agosto all'11 settembre si svolgerà il Campionato Europeo 2022 di. A Larnaca, glie le azzurre lotteranno per le medaglie, ma anche per le. La rassegna continentale rappresenta infatti la prima tappa di avvicinamento ai Giochi di: in palio due pass a cinque cerchi in ciascunafinali individuali Senior, sia Trap che Skeet. I fari saranno puntati in particolar modo proprio su quest'ultima specialità. Infatti, alle Olimpiadi in Francia la prova mista sarà nello Skeet e non più nel Trap, con ogni Nazione che potrà schierare due coppie formate da atleti qualificati ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: Tiro a volo: da giovedì partono gli Europei, in palio le carte olimpiche - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: da giovedì partono gli Europei, in palio le carte olimpiche - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: da giovedì partono gli Europei, in palio le carte olimpiche - napolimagazine : Tiro a volo: da giovedì partono gli Europei, in palio le carte olimpiche - apetrazzuolo : Tiro a volo: da giovedì partono gli Europei, in palio le carte olimpiche -