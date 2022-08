Serie A: Juve solo pareggio con la Sampdoria, tre punti per la Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata di Serie A con la Roma che vince con la Cremonese con gol di Smalling e la Juventus che viene fermata sul pareggio dalla Sampdoria di Giampaolo. I giallorossi alle 18.30 sono riusciti a vincere una partita molto combattuta, con occasioni sia da una parte che dall’altra. Alla fine arriva la vittoria grazie ad un gol del difensore Smalling, con Abraham e Dybala che non riescono a trovare la via del gol. Purtroppo in casa giallorossa c’è da registrare anche l’infortunio di Zaniolo, che si aggiunge a quello di Wijnaldum. In serata la Juventus non riesce ad andare oltre lo 0-0 con la Sampdoria fuori casa. I bianconeri sono stati fermati dagli uomini di Giampaolo ed ora hanno 4 punti in classifica come il Milan che ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata diA con lache vince con la Cremonese con gol di Smalling e lantus che viene fermata suldalladi Giampaolo. I giallorossi alle 18.30 sono riusciti a vincere una partita molto combattuta, con occasioni sia da una parte che dall’altra. Alla fine arriva la vittoria grazie ad un gol del difensore Smalling, con Abraham e Dybala che non riescono a trovare la via del gol. Purtroppo in casa giallorossa c’è da registrare anche l’infortunio di Zaniolo, che si aggiunge a quello di Wijnaldum. In serata lantus non riesce ad andare oltre lo 0-0 con lafuori casa. I bianconeri sono stati fermati dagli uomini di Giampaolo ed ora hanno 4in classifica come il Milan che ha ...

