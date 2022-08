Salvini e il confronto in tv: 'Solo Meloni contro Letta? Vorrei esserci anche io...' (Di lunedì 22 agosto 2022) 'A me piacerebbe che tutti possano confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta. Io spero che sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) 'A me piacerebbe che tutti possano confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico. Io spero che sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non ...

CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - repubblica : Letta: 'Indecente che Meloni abbia postato il video dello stupro'. Salvini contro il duello a due in tv: 'Confronto… - ancarola1973 : RT @Michele_Anzaldi: Visto che Letta si dichiara disponibile al confronto tv per mostrare le differenti posizioni in campo, l'unica che si… - GiorgioPiborgo : Salvini apre al confronto tra tutti i Leaders in TV? Si è reso conto che quello fatto solo tra Letta e Meloni sanci… - CausiLuigi : RT @Michele_Anzaldi: Visto che Letta si dichiara disponibile al confronto tv per mostrare le differenti posizioni in campo, l'unica che si… -