Roma, Wijnaldum ingessato a Villa Stuart: atteso un consulto con la Klinik Gut di St. Moritz (Di lunedì 22 agosto 2022) Georginio Wijnaldum ha passato la notte a Villa Stuart e stamattina sarà ingessato. Per il centrocampista, reduce dalla frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco a Trigoria, sembra esclusa un'operazione immediata a Villa Stuart. Una prima diagnosi indica che il rientro non è prevedibile prima del 2023, non c'è quindi fretta per decidere tra una terapia conservativa o un intervento chirurgico. La società inoltre ha un accordo con la Klinik Gut di St. Moritz, che consente al club di avvalersi dell'esperienza del Dott. Ahlbaumer e del suo staff per consulenze ortopediche nell'eventualità di traumi o problematiche relative ai calciatori della società. Si attende quindi un consulto con Ahlbaumer per decidere ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - sportface2016 : +++Tegola #Roma, frattura della tibia destra per Georginio #Wijnaldum: infortunio con lungo stop in vista per l'olandese+++ - OfficialASRoma : ?? Vinci la prima maglia della Roma autografata da Gini Wijnaldum! ?? Hai già fatto l'iscrizione al concorso? #ASRoma - sevedamiolini : Fossi nella #Juve dopo il brutto infortunio a #Wijnaldum proporrei #Arthur alla #Roma @enzomarangio @alsantar2015 @LeonettiFrank - sportface2016 : #Roma, #Wijnaldum ingessato a Villa Stuart: atteso un consulto con la Klinik Gut di St Moritz -