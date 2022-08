Per il Pd è baruffa candidature anche in Liguria (Di lunedì 22 agosto 2022) C’è l’ex ministro Andrea Orlando che si candida alla Camera e che per scansare grossi rischi va a cercar voti nel cortile di casa. E c’è un candidato al Senato imposto dall’alto e che di nome fa Lorenzo Basso. “Candidiamo lui, stop”, avrebbe deciso il braccio destro del segretario Enrico Letta. Quello che è accaduto al Pd in Liguria non è eclatante come in altre regioni. Però, osservandolo con attenzione, si scopre che è un quadro surreale, con pennellate di tinte fosche. Basta partire dai numeri, quelli della rappresentanza che vedono scendere da 24 a 15 il numero degli eletti in Liguria. Fin qui nulla di originale. “È a rischio la rappresentatività del territorio”, gridavano un po’ tutti i dem nei mesi scorsi, infischiandosene che su quel taglio ci fosse anche il machete del fu segretario Nicola Zingaretti. E così arriviamo al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) C’è l’ex ministro Andrea Orlando che si candida alla Camera e che per scansare grossi rischi va a cercar voti nel cortile di casa. E c’è un candidato al Senato imposto dall’alto e che di nome fa Lorenzo Basso. “Candidiamo lui, stop”, avrebbe deciso il braccio destro del segretario Enrico Letta. Quello che è accaduto al Pd innon è eclatante come in altre regioni. Però, osservandolo con attenzione, si scopre che è un quadro surreale, con pennellate di tinte fosche. Basta partire dai numeri, quelli della rappresentanza che vedono scendere da 24 a 15 il numero degli eletti in. Fin qui nulla di originale. “È a rischio la rappresentatività del territorio”, gridavano un po’ tutti i dem nei mesi scorsi, infischiandosene che su quel taglio ci fosseil machete del fu segretario Nicola Zingaretti. E così arriviamo al ...

