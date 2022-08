"Patrimoniale e forza Urss". Ecco i giovani scelti da Letta: il Pd ormai è tutto a sinistra (Di lunedì 22 agosto 2022) Rivoluzione russa, Patrimoniale e antisemitismo sembrano essere la vera linfa dei giovani del Partito democratico. A certificarlo, dichiarazioni fatte da alcuni under 35 candidati dal Pd per approdare al Parlamento. Una virata a sinistra in piena campagna elettorale voluta fortemente da Enrico Letta dato che è stato lo stesso segretario Dem ha scegliere direttamente i 35 giovani aspiranti parlamentari. Una scelta che ogni giorno si manifesta non tanto felice dato che a un paio di giorni dalla loro candidatura, tre di questi giovani hanno messo in imbarazzo il Pd e non Letta, a quanto pare, dato che l'ex premier tira dritto come se nulla fosse accaduto. Un under 35, Raffaele La Regina, com' è noto, s' è dovuto addirittura ritirare dalla competizione elettorale per il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Rivoluzione russa,e antisemitismo sembrano essere la vera linfa deidel Partito democratico. A certificarlo, dichiarazioni fatte da alcuni under 35 candidati dal Pd per approdare al Parlamento. Una virata ain piena campagna elettorale voluta fortemente da Enricodato che è stato lo stesso segretario Dem ha scegliere direttamente i 35aspiranti parlamentari. Una scelta che ogni giorno si manifesta non tanto felice dato che a un paio di giorni dalla loro candidatura, tre di questihanno messo in imbarazzo il Pd e non, a quanto pare, dato che l'ex premier tira dritto come se nulla fosse accaduto. Un under 35, Raffaele La Regina, com' è noto, s' è dovuto addirittura ritirare dalla competizione elettorale per il ...

tempoweb : 'Patrimoniale e forza Urss'. Ecco i giovani scelti da Letta: il Pd ormai è tutto a #sinistra @GaetanoMineo… - Gabriele885 : RT @tempoweb: ?? 'La #patrimoniale e forza Urss'. Il #PD ormai è tutto a #sinistra ?? #Conte prepara già l'inciucio?? #Roma sotto choc: frattu… - tempoweb : ?? 'La #patrimoniale e forza Urss'. Il #PD ormai è tutto a #sinistra ?? #Conte prepara già l'inciucio?? #Roma sotto ch… - annideiricordi : @matteosalvinimi Se tu e la tua banda non aveste rubato agli italiani 49 milioni di €, oggi non ci sarebbe necessit… - Super_Stefy_ : RT @Super_Stefy_: @pdnetwork Arrestate tutti fascisti e per farlo dovrete per forza aumentare la patrimoniale, scegliere tra c/c o immobili… -