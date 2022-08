Marmolada | riaperta la via ferrata Cresta ovest per raggiungere Punta Penia

(Di lunedì 22 agosto 2022) Milano, 22 ago. (Adnkronos) -- 3.343 metri sul massiccio della- torna a essere raggiungibile attraverso la via, con accesso unicamente dalla Val Contrin. Lo prevede un'ordinanza firmata stamani dal sindaco di Canazei, attraverso la quale è stata stabilita la riapertura del sentiero E606 fino alla forcella, con divieto di proseguire in direzione Fedaia. "La discesa dalla montagna è consentita solo affrontando lo stesso percorso, mentre permane il divieto di affrontare la via normale attraverso il Pian dei Fiacconi". Una decisione che arriva circa sette settimane dopo la valanga del 3 luglio scorso che ha travolto e ucciso 11 alpinisti. "In queste settimane la...

