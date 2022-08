Calciomercato.com

- È bufera nel Pd. Icrescono i comunicati stampa di protesta si affastellano dopo la pubblicazione dei candidati in corsa. Il Pd leccese si è riunito: il segretario Ippazio Morciano è ...... per- Inter. Prontera in realtà dal 2006 vive a Bologna, dove fa il dentista, ed appartiene alla sezione emiliana ma questo non è stato sufficiente per evitare i primia stagione ancora ... Lecce, veleni sull'arrivo di Pongracic: ci sarebbero dei bonus non pagati Ormai i giochi sono fatti, le liste sono state consegnate. Ma qualcuno minaccia il disimpegno totale. Il consigliere regionale Fabiano Amati dalle barricate ...PUGLIA - I veleni sono entrati in circolo e non si fermano: nel Pd c’è molta agitazione. La blindatura di Claudio Stefanazzi a discapito di Loredana Capone ...