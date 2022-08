Italia-Inghilterra, biglietti in vendita: prezzi da 5 euro (Di lunedì 22 agosto 2022) Italia Inghilterra biglietti – Venerdì 23 settembre lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano farà da cornice alla 30ª sfida della storia tra Italia e Inghilterra (fischio d’inizio alle 20.45). Le protagoniste della finale di euro 2020 si ritroveranno di fronte nella UEFA Nations League a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 22 agosto 2022)– Venerdì 23 settembre lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano farà da cornice alla 30ª sfida della storia tra(fischio d’inizio alle 20.45). Le protagoniste della finale di2020 si ritroveranno di fronte nella UEFA Nations League a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

