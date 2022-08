Impianto dentale a carico immediato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) La perdita dei denti non è una condizione piacevole poiché si ha un danno estetico notevole, si rischia di avere problemi di infezioni gengivali e una pessima masticazione. Le soluzioni dentistiche che oggi sono state studiate, permettono di avere nuovi denti, uguali a quelli naturali, che eliminano tale problema. L’implantologia si divide in quella ae la classica. La prima propone di avere immediatamente i denti mancanti senza dover aspettare mesi per terminare il posizionamento. Mentre la classica interessa una procedura per installare il dente che è più lenta, dove ci sono mesi e mesi di prova e adattamento. Perché, a questo punto, non si dovrebbe preferire la prima soluzione? Ilè studiato in alcune formule che però sono utili solo per determinati tipi di paziente. Risulta meno ...