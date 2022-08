“Ho un nodulo alla gola” Aka 7even | gravi problemi di salute | l’annuncio e il concerto annullato

(Di lunedì 22 agosto 2022) Brutte notizie per Aka, uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi famoso grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Grande talento musicale, il giovane è stato anche tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Perfetta così’, che porta la firma di Luca Marzano, vero nome di Aka, e di Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca. Da qualche mese è in giro con il tour estivo che gli sta dando tantissime soddisfazioni. Tour che ora Akaè costretto a fermarsi a causa di alcunidi. Nel dettaglio, due date del suo tour sono state annullate. A spiegarne le ragioni è stato lil cantante attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate qualche ora fa. Brutte notizie per Aka ...

infoitcultura : Aka7even cancella il tour: Ho un nodulo alla gola, sono senza voce - infoitcultura : Amici, trovato nodulo alla gola a Aka7even: tour sospeso, come sta - bomberborre : @mike_fusco condoglianze??,anche io ho un bulldog inglese, ha 6 anni e mezzo, ieri la veterinaria ha scoperto un tum… -

Aka7even sta male, date tour annullate/ Come sta "Afono,su corde vocali" Standoclassifica Spotify, con i dati aggiornati al 21 agosto, è LDA a primeggiare sul podio con ben 730.213 ...Aka7even sarebbe stato costretto ad interrompere il suo tour per dei problemi di salute. Pare che gli sia stato ritrovato ungola. Il comunicato ufficiale. Cattive notizie per uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi che abbiamo avuto modo di conoscere proprio grazie a d Amici di Maria De Filippi. Stiamo ...Dopo aver accusato malessere, Aka7Even annuncia di dover annullare il tour per un motivo di salute che preoccupa tutti.Aka7even sarebbe stato costretto ad interrompere il suo tour per dei problemi di salute. Pare che gli sia stato ritrovato un nodulo alla gola. Il comunicato ufficiale. Cattive notizie per uno dei cant ...