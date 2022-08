Guerra aperta tra Google e TikTok, il motore di ricerca sembra avere gravi problemi (Di lunedì 22 agosto 2022) TikTok non è solo una delle app più famose degli ultimi anni, ma è anche quella che attualmente sta conquistando il podio. Le incredibili idee che sono scaturite dalla sua nascita non sono affatto poche, ragione per la quale abbiamo visto diversi social ispirarsi al suo modo di rendere pubblici i video in maniera tale da ottenere più successo. Però, TikTok ha raggiunto un tale livello di popolarità da arrivare a competere con Google. Ma ciò come è possibile? TikTok è stata inserita tra le app più famose che ci sia – Computermagazine.itIl social musicale, oltre ad essere l’applicazione preferita dalla nuova generazione, è anche un sito talmente gettonato da mettere in discussione la supremazia di un colosso come Google. Lo dice con assoluta certezza Prabhakar Raghavan, nella conferenza Brainstorm Tech ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)non è solo una delle app più famose degli ultimi anni, ma è anche quella che attualmente sta conquistando il podio. Le incredibili idee che sono scaturite dalla sua nascita non sono affatto poche, ragione per la quale abbiamo visto diversi social ispirarsi al suo modo di rendere pubblici i video in maniera tale da ottenere più successo. Però,ha raggiunto un tale livello di popolarità da arrivare a competere con. Ma ciò come è possibile?è stata inserita tra le app più famose che ci sia – Computermagazine.itIl social musicale, oltre ad essere l’applicazione preferita dalla nuova generazione, è anche un sito talmente gettonato da mettere in discussione la supremazia di un colosso come. Lo dice con assoluta certezza Prabhakar Raghavan, nella conferenza Brainstorm Tech ...

Nokonoki2 : @lisabasu Esattamente sono in guerra aperta - iolanda_pitti : RT @acaputo70: L’assassinio della figlia di #Dugin, Dasha Dugina, dovrebbe essere considerato come una prova eclatante e significativa, di… - acaputo70 : L’assassinio della figlia di #Dugin, Dasha Dugina, dovrebbe essere considerato come una prova eclatante e significa… - Romi13871942 : @notimenospace67 @a_meluzzi Con la nostra veloce giustizia. Sempre succubi degli altri popoli per colpa degli inett… - Maximo25188 : @zia_mare Il commerciante italiano medio è convinto, da sempre, che più tempo è aperta la sua attività, tanto più i… -