Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022? La polemica sarebbe “servita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tvblog anticipa uno dei nomi dei concorrenti della prossima edizione dicon le. Nel cast dell‘edizionedel programma di Milly Carlucci dovrebbe esserci anche. Un nome importante se non fosse che negli ultimi due anni e mezzo caratterizzati dalla pandemia, l’attore si è messo in mostra, non per le sue doti artistiche o per la simpatia sempre mostrata in passato, ma per le forti posizioni no vax. E in un programma nel quale, Selvaggia Lucarelli ( che lo cita spesso anche nelle sue storie instagram e non di certo per meriti) è in giuria, è chiaro aspettarsi che lasu un piatto d’argento ma anche un modo per creare chiacchiericcio intorno al programma e discussioni da prima serata. Quelle ...