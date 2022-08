Elezioni 2022, Mastella candida la moglie Sandra alla Camera in Molise (Di lunedì 22 agosto 2022) In Molise «Noi di Centro», il partito fondato da Clemente Mastella, candida la moglie del sindaco di Benevento, Sandra Lonardo, che è in corsa al proporzionale della Camera insieme... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 agosto 2022) In«Noi di Centro», il partito fondato da Clementeladel sindaco di Benevento,Lonardo, che è in corsa al proporzionale dellainsieme...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - 811Proudman : RT @byoblu: Entro le 20 del 22 agosto il termine di presentazione delle liste dei candidati in vista delle elezioni del #25settembre. Intan… - margy_76 : RT @stacce2021: SINTESI DELLA SETTIMANA #48 – 22/08/2022 METTECE NA CROCE SOPRA. Come sopravvive a 'ste elezioni? La regola base è pensà… -