Dopo lo 0-0 con la Samp, la Juve piazza il colpo Milik (Di lunedì 22 agosto 2022) Arkadiusz Milik alla Juventus. Non è ancora fatta ma c'è un accordo verbale tra il Marsiglia e il club degli Agnelli. Prestito di due milioni ed eventuale riscatto a otto. Il polacco ex Napoli sarebbe così l'attaccante che sostituisce Morata. Depay sembra saltato.

