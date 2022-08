Covid, oggi nel Lazio 882 positivi e 6 decessi: il bollettino delle Asl (Di lunedì 22 agosto 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 5.753 tamponi, si registrano 882 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 702 i ricoverati, 40 le terapie intensive e +4.317 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15.3%. I casi a Roma città sono a quota 495’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Covid Lazio: i numeri dalle Asl di oggi 22 agosto Asl (Distretto) Nuovi casi decessi Asl Roma 1 192 1 Asl Roma 2 165 2 Asl Roma 3 138 0 Asl Roma 4 42 3 Asl Roma 5 77 0 Asl Roma 6 75 0 Latina 92 0 Rieti 21 0 Viterbo 24 0 Frosinone 56 0 Emergenza Ucraina Ad oggi sono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). L’assistenza sanitaria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) ‘nelsu un totale di 5.753 tamponi, si registrano 882 nuovi casi, sono 6 i, 702 i ricoverati, 40 le terapie intensive e +4.317 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 15.3%. I casi a Roma città sono a quota 495’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: i numeri dalle Asl di22 agosto Asl (Distretto) Nuovi casiAsl Roma 1 192 1 Asl Roma 2 165 2 Asl Roma 3 138 0 Asl Roma 4 42 3 Asl Roma 5 77 0 Asl Roma 6 75 0 Latina 92 0 Rieti 21 0 Viterbo 24 0 Frosinone 56 0 Emergenza Ucraina Adsono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). L’assistenza sanitaria ...

