Casemiro saluta Real in lacrime,non vado via per soldi (Di lunedì 22 agosto 2022) Cinque Champions e un saluto in lacrime. Casemiro si congeda dal Real Madrid, in partenza per lo United che lo ha pagato 70 milioni di sterline (e ne darà 18 all'anno al giocatore), e risponde alle ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Cinque Champions e un saluto insi congeda dalMadrid, in partenza per lo United che lo ha pagato 70 milioni di sterline (e ne darà 18 all'anno al giocatore), e risponde alle ...

zazoomblog : Calcio: Casemiro saluta il Real sono felice perché so di aver dato tutto per questo club - #Calcio: #Casemiro… - Mattia28907967 : RT @GoalItalia: Casemiro saluta il Real Madrid in lacrime ?? Il brasiliano non riesce a contenere l'emozione ?????? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Casemiro saluta Real in lacrime,non vado via per soldi Il brasiliano allo United: chi dice cosi' non mi conosce - Andreox_8 : @GoalItalia #Casemiro saluta in lacrime il #RealMadrid : - sportmediaset : Casemiro saluta in lacrime: 'Farò la storia anche allo United' #Casemiro #RealMadrid #ManchesterUnited -