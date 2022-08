Brighton | vuole un talento del Los Angeles FC

sportli26181512 : Fulham, scatto per Maupay: vuole la coppia con Mitrovic: Secondo quanto riporta The Athletic, il Fulham si sta muov… - NapoliFCNews : Il Secolo: il Napoli ha offerto 3 milioni per Ostigard, il Brighton ne vuole 12 #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei… -

Calciomercato.com

...45 Atalanta - Milan 1 - 1 20:45 Bologna - Verona 1 - 1 MOTORI - MOTO GP 14:00 Austria GP CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Leeds United - Chelsea 3 - 0 15:00 West Ham -0 - 2 17:30 Newcastle - ...Commenta per primo Secondo quanto riporta The Athletic , il Fulham si sta muovendo con decisione per Neal Maupay del, accostato in passato alla Salernitana: l'offerta di 15 milioni di sterline mette i Cottagers in vantaggio su Nottingham Forest ed Everton. La coppia d'attacco con Mitrovic sarebbe davvero ... Brighton, si tenta un nuovo colpo: mirino sulla punta del Getafe Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Manchester United potrebbe rescindere il contratto di Cristiano Ronaldo se il portoghese non cambierà il suo atteggiamento ...