Bambina di 3 anni maltrattata in una struttura di ristorazione (Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Ha sporto regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Mercato San?Severino, Patrizia Gallo, mamma di una Bambina di 3 anni, rimasta vittima di un’esperienza tutta da dimenticare. ha sporto denuncia contro i titolari di una struttura, sita in una frazione di San Severino, dove si è recata insieme al marito e alla piccola, oltre che ad una coppia di amici con i loro due figli, nella giornata di ferragosto. Una giornata che doveva essere di festa e di relax ma che invece alla fine si è rivelata un incubo per Patrizia, la sua piccola ed il marito. Avevano scelto quella struttura perchè vi erano già stati, e lì avevano organizzato anche un evento.?Si erano trovati bene e quindi avevano deciso di ritornare, considerando che la stessa è dotata di due aree una per gli adulti ed una per i bambini ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Ha sporto regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Mercato San?Severino, Patrizia Gallo, mamma di unadi 3, rimasta vittima di un’esperienza tutta da dimenticare. ha sporto denuncia contro i titolari di una, sita in una frazione di San Severino, dove si è recata insieme al marito e alla piccola, oltre che ad una coppia di amici con i loro due figli, nella giornata di ferragosto. Una giornata che doveva essere di festa e di relax ma che invece alla fine si è rivelata un incubo per Patrizia, la sua piccola ed il marito. Avevano scelto quellaperchè vi erano già stati, e lì avevano organizzato anche un evento.?Si erano trovati bene e quindi avevano deciso di ritornare, considerando che la stessa è dotata di due aree una per gli adulti ed una per i bambini ...

